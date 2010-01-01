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    Мы предлагаем комплектующие и запчасти для любой повседневной техники, и не только!

    Самовынос заказа — забрать товар можно самостоятельно!

    Просто оформите заказ на сайте — к вашему приезду все будет уже собрано.


    Вы можете забрать заказ в нашем магазине на Лиговском, на Удельной, на Проспекте Ветеранов, на Большевиков, и еще в 100500 пунктах выдачи.

    Доставка от 2 дней по РФ и СНГ

    Доставку товаров по России осуществляем Почтой России, транспортными компаниями СДЭК и Major Express, а также в пункты выдачи СДЭК и Боксберри.

    Доставка в Беларусь и Казахстан осуществляется только транспортными компаниями СДЭК, Major Express и Боксберри.

    Сроки и стоимость отправления рассчитываются автоматически при оформлении заказа и зависят от весообъемных характеристик товара, а также от удаленности пункта назначения.
    Подробнее о доставке

    Оплата по факту, электронные деньги, карты, безнал

    В качестве оплаты мы принимаем все виды электронных денег, платежи через терминалы, кредитные карты, банковские переводы и безналичные платежи от юридических лиц.

    Принимаем также и наличные, но только по Санкт-Петербургу. Оплата наличными производится в момент получения заказа.

    Весь товар в наличии

    Мы не торгуем воздухом — все заявленные в каталоге наименования, если не указано обратное, находятся на складе и готовы к отгрузке.

    Мы продаем комплектующие для ноутбуков, планшетов, смартфонов (в т. ч. apple), компьютеров, стиральных машин, посудомоек, холодильников и прочей бытовой техники.

    Помимо запчастей для ноутбуков, у нас можно купить и расходные материалы, инструменты для ремонта и диагностики, а также автосканеры.

    Другими словами, мы закрываем все потребности современных сервисных центров.

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      Нас любят наши клиенты

      отличная репутация с 2008 года, почитай отзывы о partsdirect
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